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Президент Болгарии предлагает построить прямой газопровод из России

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Болгария хочет наладить прямые поставки российского газа через Черное море, заявил президент страны Румен Радев
 

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«Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это «Болгарским потоком», — приводит его слова газета «Коммерсант».

По мнению Радева, такой подход продиктован здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности не только для Болгарии, но и всего Евросоюза в целом.

В 2014 году было отменено строительство газопровода «Южный поток», который должен был пройти через Болгарию. По мнению российской стороны, к этому привели именно действия Софии.

В результате «Южный поток» был заменен на «Турецкий поток», который предполагает прокладку трубы из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Европы.

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, всем было бы выгодно, чтобы маршрут второй нитки газопровода «Турецкий поток» прошел через Болгарию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил iz.ru, что строительство «Болгарского потока» зависит не от разговоров, а от конкретных действий болгарской стороны. Он отметил, что в Болгарии очень развита сеть газотранспортной системы, это удобное место входа газа из России, кроме тог, путь в южную Европу оттуда короче, чем из Турции.

«Россия готова вернуться к обсуждению «Южного потока» или, так назвать, «Болгарского потока», при более конкретной позиции Болгарии», — сказал парламентарий.

 
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