США признали уязвимость своих самолетов перед российскими ракетами

Россия и Китай способны сбить даже модифицированную версию самолета боевого управления и целеуказания Boeing E-8 JSTARS. Об этом заявила министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон заявила на слушаниях в американском Сенате 17 мая, где законодатели вместе с военными обсуждали, нужно ли искать замену программе JSTARS.

«Российские и китайские ракеты класса «земля — воздух» имеют большую дальность, и самолет будет сбит в первый же день конфликта», — приводит ее слова портал Air Force Time.

В качестве альтернативы JSTARS министр предложила создать единую сеть разведки, боевого управления и целеуказания, в которую войдут системы дронов, пилотируемых аппаратов и спутников.

«Возникает вопрос, сможем ли мы сделать и то и другое? Продолжить программу модернизации JSTARS и начать создание объединенной системы получения данных. Да, я считаю, что мы можем, но в этом случае бюджет придется увеличить на $7 млрд» — резюмировала Уилсон.

Northrop Grumman/Boeing E-8 Joint STARS создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300. Этот самолет предназначен для ведения разведки. Находясь на удалении в несколько сотен км от зоны боевых действий, он обнаруживает, классифицирует и сопровождает до 600 наземных целей, информация о которых может передаваться на Землю в режиме реального времени. Способен находиться в воздухе до 11 часов, максимальная дальность обнаружения объектов — от 50 до 250 км.