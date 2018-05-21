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СК начал проверку после разгерметизации летевшего из Турции лайнера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России проводит проверку после разгерметизации 20 мая салона лайнера А‐321, который выполнял рейс из турецкой Антальи в Челябинск. 

«В Волгограде проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту Гумрак (Волгоград)», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

На борту находились 234 человека. Пассажиры этого рейса улетели в Челябинск утром 21 мая резервным бортом. При этом запросов на оказание медицинской помощи от них не поступало, рассказала пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова, сообщает телеканал «360».

Очевидец происшествия Алексей рассказал порталу iz.ru, что во время полета лайнер авиакомпании OnurAir резко затрясло и в салоне возникло легкое задымление, появился неприятный запах.

Началась паника, дети кричали, некоторые взрослые почувствовали себя плохо. «Сразу выбросились кислородные маски», — отметил он. Авиалайнер сел примерно через 10 минут после случившегося. 

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