Вице-президент США привел к присяге нового директора ЦРУ

Новый директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел 21 мая приступила к исполнению своих обязанностей. К присяге ее привел вице-президент США Майкл Пенс в штаб-квартире ведомства

На церемонии также присутствовали американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео.

Глава государства поздравил Хаспел и заявил, что «в стране нет никого, кто был бы более квалифицированным для этой должности», чем она, сообщает Washington Post.

Сенат конгресса США утвердил Хаспел новым директором ЦРУ 17 мая. Ее кандидатуру поддержали 54 сенатора из 100, 45 выступили против. Хаспел стала первой в истории США женщиной, возглавившей ведомство.

61-летняя Джина Хаспел служит в ЦРУ 33 года. В 2002 году СМИ обвинили ее в причастности к пыткам подозреваемых в терроризме в секретных тюрьмах США за рубежом.