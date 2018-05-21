Помпео назвал условия для новой сделки с Ираном‍

Госсекретарь США Майк Помпео перечислил список из 12 требований, которые должны быть отражены в новом ядерном соглашении с Ираном в случае его заключения. Также он пригрозил «самыми серьезными санкциями в истории», если Тегеран не изменит свою политику.

Об этом глава Госдепа заявил в ходе выступления в Стратегическом исследовательском институте США Heritage Foundation, передает агентство AP.

Одним из требований стало то, что США должны получить гарантии отсутствия возможности у Ирана получить доступ к ядерному оружию. Также Тегеран должен прекратить обогащение урана, предоставить «неограниченный доступ на места ядерных разработок», отказался от «некоторых действий на Ближнем Востоке» и отпустить всех задержанных американских граждан.

Кроме того, Помпео заявил, что Иран должен прекратить поддерживать повстанцев–хуситов в Йемене и ливанскую военизированную организацию «Хезболла», вывести военных из Сирии и прекратить «угрозы» в сторону Израиля.

19 мая сообщалось, что США готовы к переговорам с Ираном по новому ядерному соглашению. В Госдепе отмечали, что одним из инструментов давления для достижения нового соглашения могут стать дополнительные санкции.

В конце апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о якобы наличии у Ирана секретных документов. После этого президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).