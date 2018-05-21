В ДНР рассказали о потерях силовиков при атаке на Горловку

Представитель оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что военнослужащие Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую атаку в районе Горловки. По предварительным данным, погибли десять человек.

Также, по его словам, были уничтожены танк и боевая машина пехоты.

«Мы готовы к любому варианту развития ситуации. Для врага приготовлено множество неприятных сюрпризов», – цитирует Басурина «РИА Новости».

Он добавил, что командование ДНР полностью контролирует ситуацию на линии соприкосновения.

По словам руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, 21 мая ВСУ выпустили по Горловке и ее окрестностям более 50 мин и 11 снарядов.

Ранее сообщалось, что трое ополченцев попали в плен, один погиб в результате боя.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как народ Донбасса отказался признавать итоги госпреворота. По данным ООН, за это время в районе столкновений погибли не менее 10 тыс. человек.