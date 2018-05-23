В Архангельске сторож отказалась пропустить на стадион «Буревестник» девушку-колясочницу, потому что та могла повредить покрытие. Студентка собралась заниматься вместе с сестрой — заслуженным мастером спорта Александрой Ивановой, впоследствии и рассказавшей в соцсетях об этой истории. Позаниматься им всё же удалось. Правда, по словам девушек, потом вахтер призналась, что «пожалела инвалида», а вообще у нее «есть брелок», и она «могла бы нажать. Приехала бы охрана с автоматами». Это далеко не единичный вопиющий случай дискриминации инвалидов в нашей стране.

В 2015 году в Нижнем Новгороде произошла резонансная история: были нарушены права сестры модели Натальи Водяновой. Девочка-инвалид, страдающая аутизмом и церебральным параличом, вместе с мамой в парке зашли в кафе приобрести воду, однако хозяин заведения отказал им и в грубой форме и потребовал удалиться.

Я и сама попадаю в неприятные ситуации. Например, имея право на привилегированное обслуживание авиакомпании, не могу его реализовать. Люди с ограниченными возможностями здоровья не могут оформить электронную регистрацию и сами выбрать себе место в салоне. Мне в итоге досталось место в центре. Но другим пассажирам пришлось через меня перебираться.

Еще в 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Согласно документу, те места, которые считаются объектами общественного назначения, должны быть доступны для всех категорий людей. Федеральный закон «О соцзащите инвалидов в РФ» предписывает, что любая организация должна создать для инвалидов такие условия, чтобы они имели доступ к местам социальной инфраструктуры (это жилые, общественные и производственные здания, а точнее, подходы к ним). Эта норма также закреплена в Градостроительном кодексе и строительных правилах, а в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены штрафные санкции. То есть руководство того же стадиона в Архангельске должно было создать все удобства для того, чтобы все люди могли туда приходить и пользоваться той же спортплощадкой. А по этикету — помочь девушке добраться до снарядов.

Нельзя сказать, что ситуация с правами инвалидов в нашей стране не меняется. Сам факт того, что истории с их ущемлением становятся резонансными, говорит о гуманности нашего общества.

Все правовые условия для того, чтобы искоренить дискриминацию инвалидов, в целом, в России созданы. Как же сделать так, чтобы предусмотренные на бумаге нормы работали в жизни? Я считаю, что лучший способ — громкие судебные разбирательства в каждом конкретном случае. Недобросовестный предприниматель или руководитель должен понимать, что за дискриминацию он поплатится большим штрафом и станет фигурантом громкой и очень неприятной с точки зрения имиджа истории. Именно тогда он возьмет ответственность за то, чтобы на общественном объекте были созданы условия для всех членов нашего общества. И именно безответственность приводит к тому, что у нас появляются вахтеры, которые охраняют покрытие стадиона от инвалидов.

Автор — член Общественной палаты РФ, председатель регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» в Республике Бурятия

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции