Проводится проверка после задымления в самолете Тюмень–Москва

Самолет авиакомпании Utair, который в воскресенье вылетел из Тюмени в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт Рощино. На борту сработал датчик задымления в туалете. Было решено не подвергать опасности пассажиров.

По данным пресс-службы уральского управления на транспорте СКР, в лайнере находились 117 человек. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, сообщает megatyumen.ru.

В этом году в аэропорту Рощино завершаются работы по реконструкции международного сектора. В терминале появились новые кабины паспортного контроля. Предполагается, что пассажиропоток увеличится до 2 млн человек. К 2025 же году ожидается более 3 млн человек в год. Для этого в Рощино хотят открыть новые направления полетов.