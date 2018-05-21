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Проводится проверка после задымления в самолете Тюмень–Москва

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Самолет авиакомпании Utair, который в воскресенье вылетел из Тюмени в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт Рощино. На борту сработал датчик задымления в туалете. Было решено не подвергать опасности пассажиров.

По данным пресс-службы уральского управления на транспорте СКР, в лайнере находились 117 человек. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, сообщает megatyumen.ru

В этом году в аэропорту Рощино завершаются работы по реконструкции международного сектора. В терминале появились новые кабины паспортного контроля. Предполагается, что пассажиропоток увеличится до 2 млн человек. К 2025 же году ожидается более 3 млн человек в год. Для этого в Рощино хотят открыть новые направления полетов.

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