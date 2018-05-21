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Водитель автомобиля скончался за рулем в Мурманской области

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Водитель отечественного автомобиля попал в ДТП из-за того, что ему стало плохо за рулем, в Кировске Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Мурманской области.

Авария произошла сегодня днем, 21 мая, около 13:30, на улице Комсомольской. Автомобиль «ВАЗ» под управлением 48-летнего мужчины съехал в левый кювет и перевернулся, сообщает ИА «Би-порт».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства погиб. По предварительной информации, мужчине стало плохо в момент управления машиной. Автомобиль серьезных повреждений не получил. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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