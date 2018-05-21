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Дворы Магадана останутся без уличного освещения

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В Магадане на всё лето отключат уличное освещение во дворах. Специалисты «Горсвета» проведут масштабный ремонт и замену светильников.

На летний сезон без освещения останутся дворовые территории и частный сектор. На время отключения коммунальщики запланировали ремонт световых опор и кабелей, а также обновление светильников. Подобные работы проводятся каждый год, уточняет ИА MagadanMedia.

Кроме того, специалисты «Горсвета» приступают к укладке «лежачих полицейских». Их планируется разместить на восьми участках дорог, в том числе возле школы № 4. Планируется, что искусственные неровности останутся на дорогах до первых морозов.

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