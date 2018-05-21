Новый ледовый дворец спорта построят в Новосибирске к 2022 году

Новый ледовый дворец спорта, на котором пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею, планируют возвести в Новосибирске к середине 2022 года. Такую задачу поставил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

В ближайшее время должен быть согласован эскизный проект будущего стадиона. На июньской сессии должны быть приняты поправки в бюджет области этого года с учетом начала строительных работ. Первые хоккейные матчи на новом стадионе должны быть сыграны в середине 2022 года, сообщает Сибирское агентство новостей.

На этом стадионе планируют провести молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Травников заявил, что работы предстоит очень много и в сжатые сроки. Также он отметил, что, несмотря на то что игры назначены на 2023 год, фактически они стартуют во второй половине 2022 года.

Мэру города было поручено разработать план благоустройства территории, строительства набережной и станции метро «Спортивная».

18 мая стало известно о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила проведение в Новосибирске в 2023 году молодежного чемпионата мира по хоккею. Речь идет о новом 20-летнем контракте на организацию чемпионатов.