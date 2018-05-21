ОНФ усомнился в эффективности ежемесячных выплат многодетным семьям

Эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) пришли к выводу, что производимые ежемесячные денежные выплаты нуждающимся семьям в регионах с плохой демографической ситуацией не приносят нужного эффекта. По данным специалистов, в некоторых субъектах ситуация с рождаемостью лишь ухудшается. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившей порталу iz.ru 21 мая.

Выплаты начали производиться с 2013 года в тех регионах, где среднее число детей у одной женщины было ниже общего показателя по стране. В 2017 году было принято решение, что денежные выплаты софинансируются из федерального бюджета, в случае если величина такого коэффициента составляет 1,62, а с 1 января 2018 года показатель должен быть ниже либо равен 2.

Всего на получение денежных выплат в 2018 году претендуют многодетные матери из 60 субъектов. На помощь им в федеральном бюджете предусмотрено 16,2 млрд рублей.

При этом некоторым региональным бюджетам такие выплаты оказались не по силам. К примеру, в Пермском крае с начала года помощь из-за нехватки средств никто так и не получил.

«Это не позволяет нам считать поручение главы государства исполненным, и его следует оставить на контроле», — рассказала эксперт рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Разиет Натхо.

По данным экспертов, в 2013 году выплаты составляли порядка 6,98 тыс. рублей, в 2017 году они повысились до 9,82 тыс. рублей. При этом на рождаемость это практически не повлияло, а в некоторых регионах показатели лишь ухудшились.

Если в 2012 году в Кемеровской области коэффициент составлял 1,7, то в 2017 году он уменьшился до 1,5. Аналогичная ситуация сложилась в Смоленской и Пензенской областях.

Активисты ОНФ намерены выяснить, действительно ли ситуация не улучшается. Если данные меры действительно окажутся неэффективными, планируется разработать альтернативные меры поддержки.