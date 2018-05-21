Прямой эфир

Трамп рассказал о согласии Китая купить сельхозпродукцию США в большом объеме

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп сообщил, что при обсуждении с представителями Китая мер по выравниванию торгового баланса Пекин согласился приобрести огромное количество американской сельхозпродукции. Об этом политик написал в своем микроблоге в Twitter.

Брюссель потребовал от Вашингтона отказаться от угроз
Евросоюз однозначно отреагировал на возможное введение пошлин при ввозе металлов в США

«Китай согласился приобрести огромное количество сельхозпродукции — это будет одно из лучших событий, которое происходило с нашими фермерами за многие годы!» — заявил американский лидер. Он также заверил, что торговля между США и Китаем будет справедливой.

20 мая министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что Вашингтон достиг значительного прогресса в торговом споре с Китаем на консультациях, состоявшихся 17–18 мая в Вашингтоне, и стороны приостанавливают введение взаимных торговых пошлин.

Разногласия возникли между двумя странами после введения США пошлин на импорт 100 китайских товаров и обвинения в похищении китайскими предпринимателями интеллектуальной собственности американских производителей. Позже Вашингтон расширил список до 1,3 тыс. китайских товаров. В ответ на это Пекин установил пошлины в 25% на 106 продуктов из США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США и Китай договорились не допустить торговой войны
КНР прекращает антидемпинговое расследование об импортируемых из США злаках

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017