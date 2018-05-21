Трамп рассказал о согласии Китая купить сельхозпродукцию США в большом объеме

Президент США Дональд Трамп сообщил, что при обсуждении с представителями Китая мер по выравниванию торгового баланса Пекин согласился приобрести огромное количество американской сельхозпродукции. Об этом политик написал в своем микроблоге в Twitter.

«Китай согласился приобрести огромное количество сельхозпродукции — это будет одно из лучших событий, которое происходило с нашими фермерами за многие годы!» — заявил американский лидер. Он также заверил, что торговля между США и Китаем будет справедливой.

20 мая министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что Вашингтон достиг значительного прогресса в торговом споре с Китаем на консультациях, состоявшихся 17–18 мая в Вашингтоне, и стороны приостанавливают введение взаимных торговых пошлин.

Разногласия возникли между двумя странами после введения США пошлин на импорт 100 китайских товаров и обвинения в похищении китайскими предпринимателями интеллектуальной собственности американских производителей. Позже Вашингтон расширил список до 1,3 тыс. китайских товаров. В ответ на это Пекин установил пошлины в 25% на 106 продуктов из США