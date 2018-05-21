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Штормовой ветер и ливни ожидаются во Владивостоке

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Жителей Владивостока предупреждают об экстремальном ухудшении погоды. В середине недели на город может обрушиться ливень с мощным ветром.

По прогнозам синоптиков, погода испортится 23 мая с приходом южного циклона. Во Владивостоке ветер усилится до 25–30 м/с. При этом есть вероятность достаточно сильного дождя, сообщает ИА PrimaMedia.

Мэрия Владивостока дала распоряжение экстренным службам быть готовыми к ликвидации последствий шторма. На предприятиях будут организованы круглосуточные дежурства. Кроме того, в администрации указали, что при выпадении большого количества осадков возможен сброс воды из Пионерского и Богатинского водохранилищ, в этом случае будут подтоплены поймы рек Седанка и Богатая. Местным жителям рекомендовано избегать этих районов до выходных.

Как сообщал портал iz.ru, в Липецке 17 мая прошел сильный ливень с грозой. В результате оказались подтоплены улицы и многоквартирные дома. Молния угодила с троящийся дом. Один рабочий получил смертельные травмы, второй госпитализирован в состоянии комы.

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