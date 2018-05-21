Тело младенца было обнаружено при проведении земляных работ в Башкирии

Тело погибшего месяц назад младенца было обнаружено при проведении земляных работ в Салавате, Республика Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

При проведении земляных работ на улице Ленина рабочие обнаружили тело младенца. Оно было завернуто в женскую майку, полотенце, пакет и закопано. По предварительным данным, мальчик погиб около месяца назад, сообщает «МедиаКорСеть».

По факту произошедшего проводится проверка. Причина гибели новорожденного будет определена при помощи судебной медицинской экспертизы.

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