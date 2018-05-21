Помпео пригрозил Тегерану беспрецедентными санкциями

Администрация США введет в отношении Ирана самые серьезные санкции по сравнению с принимавшимися когда-либо ранее, заявил госсекретарь Майк Помпео, выступая в фонде Heritage Foundation в понедельник, 21 мая.

«Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране не сомневаются в их серьезности», — цитирует главу американской дипломатии CNBC.

Помпео добавил, что Тегерану придется «сделать выбор: или сражаться, чтобы сохранить свою экономику у себя в стране, или продолжать растрачивать свое богатство на боевые действия за рубежом».

В частности, госсекретарь указал, что Ирану необходимо вывести свои силы из Сирии, а также перестать оказывать военную поддержку хуситам в Йемене.

Помпео добавил, что США ослабят санкции только тогда, когда увидят «осязаемые, продемонстрированные, постоянные изменения в политике Тегерана».

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ядерной сделки. Кроме того, Вашингтон возобновит действие санкций против Тегерана, отмененных после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В свою очередь, Иран обещал Евросоюзу придерживаться ядерного соглашения, если ему компенсируют урон от санкций Вашингтона.

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали соглашение в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.