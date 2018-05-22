Интрига вокруг правительства разрешилась, и снова актуален вопрос о том, как будут складываться отношения кабинета министров и Госдумы в сфере законотворчества. Полтора года назад наполовину обновившийся депутатский корпус начал с перестройки системы взаимодействия с правительством. При поддержке премьер-министра Дмитрия Медведева депутатам удалось вернуть Госдуме роль площадки для дискуссии и социальной доработки правительственных инициатив, уйти от практики ускоренного принятия законов, сузить коридор ведомственного законотворчества, расширить функционал Счетной палаты РФ как органа парламентского контроля. Сегодня депутаты часто берут на себя авторство, а с ним и публичную ответственность за новые законы в сферах, которые раньше регулировались в основном правительством, — долевое строительство, ветхое жилье, жилищное самоуправление, работа управляющих компаний ЖКХ, защита заемщиков и страхователей.

Высокая степень преемственности в кабинете министров поможет избежать законотворческой паузы. Дмитрий Медведев за месяц дважды провел широкие консультации с каждой фракцией, взяв на карандаш множество предложений парламентариев. Депутаты, представляющие ОНФ, говорят на одном языке с новым вице-премьером Константином Чуйченко, который, вероятно, возглавит правительственную комиссию по законотворческой деятельности: в последние годы именно ОНФ проводил для президентского Контрольного управления независимую оценку докладов кабмина об исполнении ключевых президентских поручений.

Новый вице-премьер Татьяна Голикова бок о бок работала с Госдумой в Счетной палате РФ и перешла в правительство при поддержке всех фракций, прекрасно зная, какие вопросы к социальному блоку есть у депутатов. Сохранился руководящий состав в социальных министерствах. А значит, сторонам известны позиции друг друга в острых вопросах повышения доступности медицины, развития образования и науки, восстановления социального статуса педагогов, низведенных ранее до «сферы услуг», защиты прав работников, социальной поддержки нуждающихся.

Наоборот, в Минприроды и Минстрой пришли губернаторы с большим опытом «на земле», и это должно сдвинуть с места ряд законопроектов, о которых постоянно говорили депутаты, особенно одномандатники. Год назад в Госдуме был переписан в интересах жителей пилотный закон о реновации в Москве, и сегодня у депутатов уже готов законопроект по распространению программы модернизации жилья на регионы. Завершается программа расселения аварийных домов, а Минстрой так и не смог выработать социально непротиворечивый законопроект о расселении «нового аварийного жилья». От депутатов и регионов регулярно звучит запрос на законодательное регулирование хостелов в жилых кварталах, борьбу с «резиновыми квартирами», ужесточение требований к коммунальным поставщикам по обслуживанию и замене счетчиков. Госдума неоднократно обращала внимание Минприроды на задержку с законами об экологической информации, лесовосстановлении, управлении качеством воздуха, защите животных.

Еще когда социальные конфликты вокруг нелегальных свалок в субъектах только набирали силу, депутаты полностью переработали закон об отходах. А теперь Минстрою, Минприроды и Госдуме предстоит добиться того, чтобы новые стимулы для раздельного сбора отходов, уменьшения объемов захоронения мусора, общественной экспертизы мест размещения комплексов мусоропереработки были воплощены в регионах на практике и успокоили общественные настроения.

Да и в целом политический календарь не оставляет депутатам и правительству времени на раскачку и взаимную притирку. Уже осенью правительству предстоит внести, а парламенту и Счетной палате — оценить проект бюджета на всю первую половину срока президентских полномочий, 2019–2021 годы. Из него станет понятно, с какими промежуточными социально-экономическими результатами партийно-политическая система может подойти к следующей избирательной кампании — выборам в Госдуму в 2021 году. Из-за федеральных выборов над правительством, от которого ждут «прорыва», уже на полпути может нависнуть угроза превращения в кабинет «непопулярных реформ». Реальная вовлеченность парламента в законодательный процесс — один из способов ее избежать.

Хотя исполнительная власть везде в мире остается главным разработчиком законов, значение имеет отнюдь не статистика «успешности» того или иного института в продвижении «своих» законопроектов. Важнее, чтобы выходящие из парламента законы — независимо от первоначального авторства — были сбалансированы между приоритетами государства и интересами регионов, бизнеса, отдельных социальных групп. Чтобы возможные побочные последствия предвосхищались на площадке Госдумы, депутаты которой лучше чувствуют социальные настроения, а президенту в послании спустя несколько лет не приходилось напоминать сидящим в зале министрам: «Мы так не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали» (как случилось с реформой налога на недвижимость граждан).

Другая важная политическая функция парламента в период реформы сложившегося уклада во многих сферах — вовлечь общество, социальные НКО и активистов в доработку сложных законопроектов, сделать их сопричастными изменениям, а не их противниками. Готовность к такому же плодотворному, пусть и эмоциональному, диалогу в стенах Госдумы, какой мы видели год назад на «народных» слушаниях по реновации и обманутым дольщикам или недавно по «контрсанкционному» законопроекту, потребуется и в других чувствительных темах. Новый пенсионный возраст, налоговые планы правительства и отношение власти к самозанятым, конкретные критерии нуждаемости для получения льгот, возможный переход к софинансированию гражданами медпомощи или лекарственного страхования — это только часть перечня острых законопроектов, которые правительству важно будет обосновать обществу.

В конечном итоге уже привычную «оценку регулирующего воздействия», когда оцениваются преимущественно финансово-экономические и административные издержки для бизнеса, нужно дополнить практикой всесторонней «оценки социального воздействия» наиболее важных законопроектов, которые влияют на качество, стоимость и степень бюрократизации повседневной жизни широких групп населения. Инициатива в этом должна исходить от парламента как в отношении новых законопроектов, так и в части оценки последствий применения прежних резонансных законов. Которые, как в случае с налогом на недвижимость, в свое время тоже могли казаться власти хорошо проработанными и понятными для общества.

Автор — директор по исследованиям фонда ИСЭПИ

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