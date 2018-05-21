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Дополнительные 40 «умных светофоров» могут появиться в Воронеже

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Японская компания планирует установить 40 дополнительных «умных светофоров» на перекрестках Воронежа. Информация об этом следует из сообщения Минстроя России.

Данный вопрос был обсужден на встрече чиновников с представителями японского министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма. 40 «умных светофоров» разместят на городских перекрестках в рамках проекта «Умный город», сообщает ИА «Абирег».

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, опыт работы таких светофоров на Московском проспекте в Воронеже «очень позитивный». Также он рассказал, что целый ряд субъектов проявил интерес к данным светофорам. Например, во Владивостоке первые «умные светофоры» могут появиться уже этим летом.

В апреле чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки дал свою оценку работе светофоров в Воронеже. Он рассказал, что благодаря этой технологии удалось снизить пробки на 25–30%.

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