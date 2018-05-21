Названа предварительная причина крупного пожара в многоэтажке в Южно-Сахалинске

Детская шалость с огнем могла стать причиной крупного пожара в 10-этажном многоквартирной доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Огонь вспыхнул рано утром в понедельник в одной из квартир многоэтажки на улице Чехова. Позднее он перекинулся на крышу дома, площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 20:45 (12:45 по мск),

«Предварительная причина пожара, как нам удалось выяснить, но не окончательная, следователи еще работают — это детская шалость с огнем на балконе 10-го этажа, предварительно, с балкона огонь перешел на крышу», — рассказал «РИА Новости» глава регионального управления МЧС России Денис Ильинов.

В результате пожара никто не пострадал, в тушении были задействованы более 100 человек. В результате ЧП пострадали квартиры, расположенные на 10 этаже здания, в помещениях с 1 по 9-ый этажи есть незначительные повреждения, связанные с подтоплением. По данным МЧС, сейчас люди возвращаются в свои квартиры, чтобы оценить нанесенный ущерб. В пункты временного размещения, которые были развернуты на базе гостиниц и в городском реабилитационном центре, были направлены семь человек, включая одного ребенка. Крышу дома к вечеру вторника собираются закрыть временным материалом.

В связи с пожаром в Южно-Сахалинске был введен режим ЧС, городские власти пообещали оказать материальную помощь пострадавшим, сгоревшую часть дома планируется начать восстанавливать во вторник.