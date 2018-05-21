Прямой эфир

Названа предварительная причина крупного пожара в многоэтажке в Южно-Сахалинске

0
Фото: Global Look Press/vk.com/yuzhnosakhalinsk_official
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детская шалость с огнем могла стать причиной крупного пожара в 10-этажном многоквартирной доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Огонь вспыхнул рано утром в понедельник в одной из квартир многоэтажки на улице Чехова. Позднее он перекинулся на крышу дома, площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 20:45 (12:45 по мск),

«Предварительная причина пожара, как нам удалось выяснить, но не окончательная, следователи еще работают — это детская шалость с огнем на балконе 10-го этажа, предварительно, с балкона огонь перешел на крышу», — рассказал «РИА Новости» глава регионального управления МЧС России Денис Ильинов.

В результате пожара никто не пострадал, в тушении были задействованы более 100 человек. В  результате ЧП пострадали квартиры, расположенные на 10 этаже здания, в помещениях с 1 по 9-ый этажи есть незначительные повреждения, связанные с подтоплением. По данным МЧС, сейчас люди возвращаются в свои квартиры, чтобы оценить нанесенный ущерб. В пункты временного размещения, которые были развернуты на базе гостиниц и в городском реабилитационном центре, были направлены семь человек, включая одного ребенка. Крышу дома к вечеру вторника собираются закрыть временным материалом.

В связи с пожаром в Южно-Сахалинске был введен режим ЧС, городские власти пообещали оказать материальную помощь пострадавшим, сгоревшую часть дома планируется начать восстанавливать во вторник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десятки посетителей эвакуировали из загоревшегося ТЦ в Казахстане
Перинатальный центр горел в Орле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017