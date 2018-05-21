Президент Болгарии предлагает построить прямой газопровод из России‍

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море.

«Что касается поставок газа из России, то я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это «Болгарским потоком», — приводит его слова газета «Коммерсант».

По мнению Радева, такой подход продиктован здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности не только для Болгарии, но и всего Евросоюза в целом.

В 2014 году было отменено строительство газопровода «Южный поток», который должен был как раз пройти через Болгарию. По мнению российской стороны, к этому привели именно действия Софии.

В результате «Южный поток» был заменен на «Турецкий поток», который предполагает прокладку трубы из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Европы.

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, всем было бы выгодно, чтобы маршрут второй нитки газопровода «Турецкий поток» прошел через Болгарию.