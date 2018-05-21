Прямой эфир

Обвиняемый в призывах к терроризму в Москве написал явку с повинной

0
Фото: ТАСС/Татьяна Силина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвиняемый в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве житель Ставрополя Владислав Кулешов написал явку с повинной.

Ранее по этому делу проходил обвиняемым преподаватель математики Дмитрий Бoгатов, которому вменялся тот же состав преступления.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, «вина Кулешова в совершении инкриминируемых ему преступлений в полной мере подтверждается <…> протоколом явки с повинной».

Отмечается, что Кулешову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет» и по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ «Попытка приготовления к массовым беспорядкам». Он заключен под стражу до 30 июня.

По данным источника агентства, Кулешов был пользователем одного из форумов для программистов. В частности, он использовал один из пяти аккаунтов, зарегистрированных под ником Айрат Баширов.

«Под тем же именем, но с другого аккаунта были написаны два поста, публикацию которых инкриминировали Богатову», — сообщил собеседник агентства.

Богатову вменялось размещение на одном из интернет-форумов 29 марта 2017 года двух сообщений экстремистского характера, в которых звучали призывы к терроризму. В конце июля прошлого года математик был помещен под домашний арест. 30 января 2018 года Богатова отпустили на свободу. 17 мая уголовное дело в отношении него было прекращено «по реабилитирующему основанию».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело в отношении математика Богатова прекращено
Обвиняемый в терроризме математик Богатов вышел на свободу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017