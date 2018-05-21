Обвиняемый в призывах к терроризму в Москве написал явку с повинной

Обвиняемый в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве житель Ставрополя Владислав Кулешов написал явку с повинной.

Ранее по этому делу проходил обвиняемым преподаватель математики Дмитрий Бoгатов, которому вменялся тот же состав преступления.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, «вина Кулешова в совершении инкриминируемых ему преступлений в полной мере подтверждается <…> протоколом явки с повинной».

Отмечается, что Кулешову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет» и по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ «Попытка приготовления к массовым беспорядкам». Он заключен под стражу до 30 июня.

По данным источника агентства, Кулешов был пользователем одного из форумов для программистов. В частности, он использовал один из пяти аккаунтов, зарегистрированных под ником Айрат Баширов.

«Под тем же именем, но с другого аккаунта были написаны два поста, публикацию которых инкриминировали Богатову», — сообщил собеседник агентства.

Богатову вменялось размещение на одном из интернет-форумов 29 марта 2017 года двух сообщений экстремистского характера, в которых звучали призывы к терроризму. В конце июля прошлого года математик был помещен под домашний арест. 30 января 2018 года Богатова отпустили на свободу. 17 мая уголовное дело в отношении него было прекращено «по реабилитирующему основанию».