Крышу спортшколы снесло ветром в Новосибирской области

Крышу спортивной школы снесло в Баганском районе Новосибирской области в связи и пришедшей в регион непогодой. От сильных порывов ветра крышу подняло со здания и затем перевернуло.

На территории региона ведутся работы по ликвидации последствий разбушевавшейся непогоды, в том числе руководство спортивной школы подсчитывает причиненный стихией убыток. В результате сильных порывов ветра здание полностью осталось без крыши, площадь которой составляет около 300 кв. м, сообщает VN.ru.

На данный момент на территории школы провели демонтажные работы и уборку. Как рассказал директор ДЮСШ Николай Артеменко, кровля здания не имела повреждений, металл был хорошо укреплен. Теперь конструкцию придется восстанавливать целиком.

Так как кровля пострадала в результате стихийного бедствия, средства на выставление будут выделены из резервного фонда области. К работе планируют приступить в конце мая.

Непогода пришла в область в эти выходные. Так, 18 мая без света остались около 400 частных домов в Дзержинском районе, в Первомайском районе — 89 частных и 8 многоквартирных домов. Аварийные бригады восстановили электроснабжение 19 мая. Также были зафиксированы срывы листов железа с крыш, листов забора со строительных площадок, звукоотражающих ограждений и др.