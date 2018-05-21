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Российскую «дочку» производителя элитных смартфонов Vertu признали банкротом

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Фото: TASS/Zuma/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Jonathan Brady
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Верту Раша» — российскую «дочку» британского производителя люксовых смартфонов Vertu. Об этом говорится в решении суда.

«Суд решил признать ООО «Верту Раша» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении ООО «Верту Раша» конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — указано в документе от 17 мая. Конкурсным управляющим компании утвержден ее временный управляющий Фарид Абдуллаев. Он должен представить отчет о ходе банкротства 7 ноября.

Суд ввел наблюдение за деятельностью компании в ноябре прошлого года по заявлению самой фирмы. Как пояснил представитель компании, российская «дочка» Vertu с мая 2017 года не получала товар и не могла вести хозяйственную деятельность из-за банкротства британской компании. Китайские инвесторы, которые выкупили производителя люксовых смартфонов у шведской инвесткомпании EQT в 2015 году, через два года объявили о закрытии производственных мощностей Vertu в Великобритании.

В ноябре прошлого года Фарид Абдуллаев сообщил на заседании, что задолженность компании перед кредиторами составляет 272,6 млн рублей, а рыночная стоимость ее имущества составляет 22,6 млн рублей. 17 мая временный управляющий пояснил, что за период наблюдения в реестр требований кредиторов была включена еще задолженность на 3,7 млн рублей.

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