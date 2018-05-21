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Отдел полиции построят в Нижегородской области за 372 млн рублей

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Комплекс зданий МО МВД России «Дивеевский» планируют построить в Дивееве Нижегородской области почти за 372 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На улице Южной в Дивееве хотят построить комплекс зданий МВД. Исходя из документации, исполнитель должен будет возвести административное здание, теплый гараж, двухэтажный спортивный комплекс с тиром, изолятор временного содержания, помещение для содержания служебных собак и два КПП, сообщает ИА «НьюсНН».

Максимальная цена контракта составляет 371,8 млн рублей. Средства будут направлены из федерального бюджета. Подрядчик определится 18 июня. Приступить к строительству необходимо в течение пяти дней с момента подписания документов на объект.

Завершить все работы необходимо до 1 ноября 2019 года.

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