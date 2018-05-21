Водитель погиб при столкновении двух автомобилей Toyota в Бийске

Один из водителей погиб при столкновении двух автомобилей Toyota в Бийске, Алтайский край. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

Авария произошла вчера вечером, 20 мая, около 22:20, на улице Южной. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Toyota Carina превысил скорость движение и врезался в идущий впереди автомобиль Toyota Caldina под управлением 43-летнего мужчины.

Как рассказали очевидцы событий, в результате столкновения Carina отбросило, после чего автомобиль врезался в столб, сообщает altapress.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota Carina получил различные телесные повреждения и погиб на месте. По факту произошедшего проводится проверка.