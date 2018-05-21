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В кафе в Баку прогремел взрыв

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Jochen Tack
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В кафе, расположенном на рынке по продаже автозапчастей в столице Азербайджана, прогремел взрыв. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное агентство «Репорт», в результате ЧП пострадали несколько человек.

«Инцидент произошел в Бинагадинском районе [Баку], в кафе, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра», — говорится в сообщении агентства.

На место происшествия прибыли спасательные службы, пострадавшие отправлены в больницу. Обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

21 мая мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) сообщила о взрыве неподалеку от Луганска. Известно, что ЧП произошло рядом с патрулями ОБСЕ в районе разграничения между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией.

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