В кафе в Баку прогремел взрыв

В кафе, расположенном на рынке по продаже автозапчастей в столице Азербайджана, прогремел взрыв. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное агентство «Репорт», в результате ЧП пострадали несколько человек.

«Инцидент произошел в Бинагадинском районе [Баку], в кафе, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра», — говорится в сообщении агентства.

На место происшествия прибыли спасательные службы, пострадавшие отправлены в больницу. Обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

21 мая мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) сообщила о взрыве неподалеку от Луганска. Известно, что ЧП произошло рядом с патрулями ОБСЕ в районе разграничения между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией.