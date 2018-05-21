Пчелы-плотники атакуют жителей многоэтажки на Ставрополье

Жители многоэтажного деревянного дома в Железноводске Ставропольского края жалуются на пчел-плотников. По их словам, насекомые несколько лет живут в их доме и разрушают деревянные конструкции.

«Постоянно слышно жужжание в стенах и потолках», — приводит слова одного из жильцов NewsTracker.

Хозяева квартир опасаются за своих детей, поскольку пчелы могут ужалить, залетая в окна квартир. Жизнь в таких условиях они называют невыносимой.

Жители говорят, что массовое нашествие пчел произошло в этом году, ранее их было не так много. По их словам, санэпидемстанция помочь отказывается.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что, по мнению специалистов ФАО и программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), пчелам грозит вымирание. Это поставит под угрозу мировую продовольственную программу.