Более 250 псковичей пришли на «Зарядку со стражем порядка»

Более 250 жителей Пскова приняли участие в акции «Зарядка со стражем порядка», которое провело управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в рамках всероссийской акции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

В субботу, 19 мая, состоялась акция «Зарядка со стражем порядка». В Псковской области в ней приняли участие более 250 школьников и сотрудников полиции. Открыл мероприятие начальник областного отделения УКОН УМВД Сергей Титов. Он отметил, что мероприятие направлено на знакомство школьников с работой органов внутренних дел, а также на популяризацию здорового образа жизни.

Помимо зарядки, гостей мероприятия ждала развлекательная часть, где артисты творческого коллектива «Рубеж» создавали атмосферу праздника, а бойцы отделения «Гром» показали приемы рукопашного боя, сообщает Псковская Лента Новостей.

Подобная акция проходит по всей России уже в четвертый раз. В этом году она приурочена к 300-летию российской полиции.