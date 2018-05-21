Депутат ГС Удмуртии задержан из-за растрат на избирательную кампанию

В Ижевске задержан депутат Госсовета Удмуртии VI созыва, экс-директор «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев. 44-летнего политика обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как выяснило следствие, политик использовал средства предприятия на свою избирательную кампанию, чем нанес материальный ущерб. Проверки в «Ижевских электрических сетях» начались в январе. Тогда же депутат ушел в отставку и уехал за пределы республики. Сейчас Клементьев находится под домашним арестом.

Между тем, как сообщает ИА «Сусанин», партия «Единая Россия», членом которой Клементьев является, решила приостановить его членство в организации на время следствия. В случае признания вины Клементьева исключат из партии.