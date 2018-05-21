Институт проблем Крыма появится на базе КФУ

Институт проблем Крыма планируют создать на базе Крымского федерального университета. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил ректор КФУ Андрей Фалалеев на заседании Совета по формированию и реализации научно-технической политики Республики Крым.

По словам Фалалеева, на территории республики есть довольно много своих уникальных проблем, это и стало причиной выхода с инициативой о создании Института проблем. Этот институт может стать секретариатом научно-технического совета Крыма, сообщает ИА «Крыминформ».

Предполагается, что институт будет заниматься достаточно широким спектром проблем — от юридических до экологических.

Данную инициативу поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, инициатива позволит не только обозначить проблемы, но и найти пути их решения. Также он отметил, что определиться со структурой Института проблем необходимо уже в ближайшее время.