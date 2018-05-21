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Институт проблем Крыма появится на базе КФУ

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Институт проблем Крыма планируют создать на базе Крымского федерального университета. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил ректор КФУ Андрей Фалалеев на заседании Совета по формированию и реализации научно-технической политики Республики Крым.

По словам Фалалеева, на территории республики есть довольно много своих уникальных проблем, это и стало причиной выхода с инициативой о создании Института проблем. Этот институт может стать секретариатом научно-технического совета Крыма, сообщает ИА «Крыминформ».

Предполагается, что институт будет заниматься достаточно широким спектром проблем — от юридических до экологических.

Данную инициативу поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, инициатива позволит не только обозначить проблемы, но и найти пути их решения. Также он отметил, что определиться со структурой Института проблем необходимо уже в ближайшее время.

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