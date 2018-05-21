Жителя Приангарья будут судить за гибель пассажира лодки

В Приангарье завершено расследование уголовного дела по факту смерти человека при столкновении лодки с буем. В происшествии обвиняется владелец плавательного средства.

По данным следствия, 56-летний мужчина согласился перевезти по Ангаре двоих знакомых. На тот момент обвиняемый был пьян. На высокой скорости лодка протаранила буй, в результате 41-летний пассажир лодки погиб.

В ходе проверки следователи указали, что трагических последствий можно было избежать, если бы пассажиры были обеспечены спасательными жилетами. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.