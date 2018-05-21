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Мавзолей Ленина закроют 24 мая из-за концерта на Красной площади

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Доступ в Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей в четверг, 24 мая. Об этом сообщили в пресс‐службе Федеральной службы охраны (ФСО).

Эти меры связаны с проведением торжественного концерта по случаю празднования Дня славянской письменности и культуры, который состоится на Красной площади. Вход на концерт будет свободный.

В четверг также нельзя будет покинуть территорию Кремля через Спасские ворота, сообщает телеканал «360».

24 мая отмечается день памяти создателей славянской письменности — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

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