Мавзолей Ленина закроют 24 мая из-за концерта на Красной площади

Доступ в Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей в четверг, 24 мая. Об этом сообщили в пресс‐службе Федеральной службы охраны (ФСО).

Эти меры связаны с проведением торжественного концерта по случаю празднования Дня славянской письменности и культуры, который состоится на Красной площади. Вход на концерт будет свободный.

В четверг также нельзя будет покинуть территорию Кремля через Спасские ворота, сообщает телеканал «360».

24 мая отмечается день памяти создателей славянской письменности — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.