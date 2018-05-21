ФСБ заявила о раскрытии экстремистской группировки в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали и обезвредили созданную при поддержке Службы Безопасности Украины (СБУ) группу экстремистов, которые готовили акции устрашения в Крыму.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, группа была создана помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым по приказу лидера запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова.

Объединение было сформирована в Харькове. Помимо помощника парламентария в него вошли два бывших профессиональных боксера А. Третьяков и А. Стешенко. Целью атаки группировки должны были стать «пророссийски настроенные крымские татары». Злоумышленники хотели таким образом посеять межнациональную рознь на полуострове.

Так, в январе 2018 года участники формирования подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева, а в апреле один из членов группировки А. Стешенко направился в Крым, чтобы устроить провокацию перед годовщиной подписания президентом РФ указа о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов. Сотрудники службы безопасности выявили его при попытке пересечь границу. В отношении участников группы возбуждены уголовные дела и затребован досудебный арест

Кроме того, ФСБ обнародовала видео с допросом участника формирования, который отказался устраивать поджог дома муфтия из-за риска для мирных жителей. Задержанный подтвердил, что группой руководил Эрол Велиев.

17 мая сотрудники пограничного управления ФСБ в Выборгском районе Ленинградской области задержали члена запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Террорист находился в международном розыске.