Прямой эфир

Продажу алкоголя ограничат в Южно-Сахалинске из-за последних звонков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торговля алкоголем будет запрещена в Южно-Сахалинске 23 мая. В этот день в школах пройдут торжественные линейки в честь последнего звонка.

О вводимом ограничении сообщила администрация города. В соответствии с региональным законом предприниматели в сфере торговли и общественного питания получили письма от департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка с напоминанием о том, что 23 мая нужно ограничить продажу спиртного. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

За нарушение предписания должностным лицам грозит штраф до 40 тыс. рублей, юридическим лицам — до 300 тыс. рублей.

Как сообщал портал iz.ru, подготовиться к последним звонкам поручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Муниципалитеты должны обеспечить безопасность школьных праздников, которые в регионе запланированы на 24 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пензенская область начинает подготовку к последним звонкам
Продажу алкоголя запретят в Оренбуржье на один день

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017