Продажу алкоголя ограничат в Южно-Сахалинске из-за последних звонков

Торговля алкоголем будет запрещена в Южно-Сахалинске 23 мая. В этот день в школах пройдут торжественные линейки в честь последнего звонка.

О вводимом ограничении сообщила администрация города. В соответствии с региональным законом предприниматели в сфере торговли и общественного питания получили письма от департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка с напоминанием о том, что 23 мая нужно ограничить продажу спиртного. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

За нарушение предписания должностным лицам грозит штраф до 40 тыс. рублей, юридическим лицам — до 300 тыс. рублей.

Как сообщал портал iz.ru, подготовиться к последним звонкам поручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Муниципалитеты должны обеспечить безопасность школьных праздников, которые в регионе запланированы на 24 мая.