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Cкончался советский кинорежиссер Александр Аскольдов

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Советский кинорежиссер Александр Аскольдов скончался на 86-м году жизни в Швеции, где проходил лечение в одной из клиник.

Источник из его близкого окружения подтвердил «Интерфаксу», что писатель ушел из жизни после продолжительной болезни. Он будет похоронен в королевстве, где живет его дочь и внучка.

Известность Аскольдову принес фильм «Комиссар», который был снят в 1967 году по рассказу Василия Россмана «Бердичев» и сразу же запрещен. Картину не показывали более 20 лет, прежде чем Госкино выпустило ее в ограниченный прокат. После премьеры фильм был показан на многочисленных кинофестивалях и получил массу призов.

Аскольдов является автором нескольких книг. С 1981 по 1985 год он работал директором и художественным руководителем киноконцертного зала «Россия». В последние годы своей жизни режиссер преподавал в киношколах и университетах Швеции, Германии, Англии и Италии.

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