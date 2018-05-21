Перинатальный центр горел в Орле

Возгорание произошло этим утром в медицинском учреждении помощи детям в Орле. Сообщение о возгорании в перинатальном центре поступило на пульт дежурного в 04:36. В результате случившегося пострадавших нет.

Как сообщает портал InfoOrel.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС, благодаря действиям медицинского персонала и сотрудников спасательной службы из задымленного здания удалось эвакуировать 130 человек. Их перевели в соседний корпус.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание в подсобном помещении. Площадь возгорания составила 10 кв. м. На месте инцидента работают эксперты. Размер ущерба устанавливается.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что в Южно-Сахалинске загорелась крыша высотного дома. Площадь пожара составила 700 кв. м. В городе введен режим ЧС.