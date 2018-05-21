Жительницу Хабаровска обманули с покупкой квартиры в Турции

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Местная жительница потеряла деньги при попытке купить квартиру в Турции.

Женщина договорилась о приобретении жилья на выставке, которая проходила в городе. Жительница Хабаровска обратилась к человеку, который занимался продажей недвижимости в Турции якобы от имени строительного холдинга «Синан Иншаат». После собеседования женщина летала в турецкий Мерсин, где выбрала апартаменты. Вернувшись в Хабаровск, потерпевшая заключила договор о покупке жилья и выплатила €20 тыс. для резерва квартиры и €3 тыс. за мебель. Всё это произошло в 2014 году.

Вскоре после сделки продавцы сказали, что из-за осложнения отношений между Россией и Турцией продажу квартиры придется приостановить. В 2016 году женщина решила возобновить сделку, но тогда продавцы заявили, что квартира продана, а внесенная сумма ушла на штрафные санкции. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».

Потерпевшая отправилась в Турцию для общения с сотрудниками «Синан Иншаат» напрямую. Тогда и выяснилось, что договор о приобретении жилья с ними не заключался и денег компания не получала.

Потерпевшая обратилась в полицию. После вмешательства прокуратуры уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».