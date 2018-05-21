В АРБ назвали сомнительной идею о выдаче ипотеки с 14 лет

Вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Эльман Мехтиев назвал спорной инициативу депутата Госдумы от фракции ЛДПР Василия Власова, предложившего снизить возраст получения ипотеки до 14 лет.

По словам Мехтиева, это вряд ли поможет сделать ипотеку доступнее.

«Я не уверен, что банки готовы <...> выполнять чей-то политический каприз и популистские заявления, рисковать не только своими деньгами, но и деньгами своих вкладчиков», — цитирует НСН заявление вице-президента АРБ.

Мехтиев подчеркнул, что в соответствии с предлагаемой схемой подросток сначала должен взять в ипотеку квартиру, а потом сдавать ее и накопить на первоначальный взнос за счет этого. При этом он отметил, что Банк России считает кредиты без первоначального взноса наиболее рискованными.

«Поэтому да, это прекрасная инициатива, но она не имеет отношения к развитию ипотеки», — заключил вице-президент ассоциации.

С инициативой выдавать ипотеку с 14 лет выступил самый молодой депутат Госдумы. По задумке 22-летнего Василия Власова, взяв ипотечный кредит в раннем возрасте, к 25–30 годам молодые россияне уже смогут обзавестись собственным жильем и беспрепятственно создавать семью.