Новый Центр фехтования построят в Уфе

Новый Центр фехтования планируют построить в Уфе (Республика Башкортостан). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заявку на строительные и проектно-изыскательные работы разместило управление капитального строительства РБ. Максимальная цена контракта составляет 8,6 млн рублей. Согласно документации, новый центр планируют возвести в ближайшее время, сообщает ИА «Башинформ». Точную дату агентство не уточняет.

Идею о строительстве Центра фехтования высказал глава региона Рустэм Хамитов в 2016 году после выступления рапиристов из Башкирии Тимура Сафина и Артура Ахматхузина на Олимпийских играх в Бразилии.

Также глава республики пообещал всячески поддержать строительство, но при этом отметил, что центр должен быть современным, с лучшим оборудованием и вместительным, чтобы в нем могли заниматься как можно больше ребят. Также центр должен обладать возможностью проводить в нем соревнования высокого уровня.