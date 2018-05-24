В ближайшие пять лет, если не произойдет технологического прорыва, рост российской экономики будет ограничен пределами 1,5–1,7%. Рост более высокими темпами будет означать перегрев экономики, и поэтому может оказаться неустойчивым. Увеличить потенциал роста могли бы инвестиции: в конце ХХ — начале ХХI века темпы роста ВВП на душу населения по странам были в среднем на 1 п. п. выше с каждыми 4 п. п. доли капиталовложений в ВВП.

В современных условиях точки роста экономики стоит искать именно в привлечении инвестиций. Да и большинство экспертных предложений по увеличению темпов экономического роста в России предусматривает этот путь. При этом важно, что рост капиталовложений не будет стимулирован за счет увеличения прямых госрасходов: бюджетное правило строго ограничивает такой подход, а Центральный банк на данном этапе стремится сгладить циклические колебания.

Поэтому стимулы для роста инвестиций нужно искать в самих отраслях. Несмотря на наблюдаемую настороженность западных инвесторов относительно капиталовложений в российскую экономику, почти все крупные сектора в России сейчас содержат стимулы для роста. Во всех секторах, за исключением транспортно-логистического, инвестиции могут сдерживать либо низкая наблюдаемая рентабельность, либо повышенный риск, либо неочевидные перспективы роста.

Можно выделить шесть точек роста инвестиций: рост конкретных внутренних рынков, рост конкретных внешних рынков, импортозамещение, поиск путей снижения издержек, изношенность мощностей и обязательства перед государством.

Внутренние рынки. Несмотря на то что низкие темпы роста экономики и доходов населения в целом ограничат рост внутреннего рынка, для некоторых до сих пор ненасыщенных отраслей (страхование, ИТ, спортивные услуги) это создаст стимулы для роста. На рынках же госуслуг (здравоохранение, образование) также ожидается приход инвесторов, в связи с новым бюджетным правилом и снижением расходов госбюджета.

Внешние рынки. Рост экспортного рынка, который способен стимулировать приток инвестиций, может продолжится за счет конкурентоспособных отечественных производителей (в первую очередь, сырьевые отрасли: нефте- и газодобыча, металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство) и за счет расширения транспортной инфраструктуры. Это позволит увеличить экспорт и, как следствие, привлечь инвесторов.

Импортозамещение также не теряет своей актуальности: в отраслях с высокой долей импорта стимулы к замене зарубежных товаров отечественными никуда не деваются, учитывая, в том числе, политическую обстановку и девальвацию рубля. Наиболее явно стимулы к росту инвестиций прослеживаются в таких отраслях, как легкая промышленность, стройматериалы, автомобилестроение, авиастроение и энергомашиностроение.

Поиск путей снижения издержек. Невысокие темпы экономического роста и низкая инфляция в отраслях, где возможна ценовая конкуренция, меняют стимулы — от экстенсивного расширения мощностей к инвестициям в снижение издержек. В первую очередь это касается розничной торговли, логистики и финансового сектора.

Изношенность мощностей. Стимулы к инвестициям в поддержание основных фондов связаны с накопленным недоинвестированием (ЖКХ, дороги), цикличностью старения основных фондов (например, в СССР пик инвестиций в энергетике прошел в 1970–1980 годы), удорожанием импортного оборудования и ростом спроса на ремонт.

Обязательства перед государством. Не имея возможности инвестировать с помощью увеличения прямых расходов госбюджета, государство может напрямую установить требования по новым инвестициям, например экологические стандарты (нефтепереработка, углеродный налог, законы о хранении данных на территории России). В начале 2020-х годов, вероятно, будет запущена новая программа модернизации электроэнергетики по примеру механизма ДПМ (договоры о предоставлении мощности).

Но при принятии решений о вложениях инвестор обычно ориентируется на текущее состояние рынка. Вопрос финансирования инвестиций более назадсмотрящий (англ. backward-looking), то есть зависящий от текущих результатов: маржинальности и рисков. Это также связано с тем, что более 50% инвестиций в основной капитал России оплачиваются собственными средствами компаний, то есть зависят в основном от их финансового состояния в предыдущие годы. В последние годы темпы роста производства и рентабельности снижались во многих отраслях российской экономики, и это будет серьезным вызовом.

Автор — генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства

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