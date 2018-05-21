Названа причина обрушения крыши супермаркета в Рыбинске

Установлена причина обрушения крыши супермаркета в Рыбинске. Как выяснилось во время проверки, это произошло из-за засорившегося водостока.

О результатах проверки сообщило ИА «ЯРНОВОСТИ» со ссылкой на прокуратуру. Агентство напоминает, что эта версия была приоритетной.

Обрушение произошло 21 апреля. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку супермаркет был закрыт. Очевидцы рассказывали, что конструкция не выдержала веса воды — в тот день в Ярославле был сильный ливень.