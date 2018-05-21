Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Водитель и супружеская пара погибли в аварии в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по области.

Авария произошла вчера вечером, 20 мая, около 20:20, на 14-м км автодороги Базарный Карабулак – Свободный. Мужчина 62 лет, управляя автомобилем Hyundai Accent, потерял контроль над транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки, 51-летний пассажир и его 50-летняя супруга получили различные телесные травмы и погибли на месте. Обстоятельства аварии выясняются.