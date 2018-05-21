Прямой эфир

Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель и супружеская пара погибли в аварии в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по области.

Авария произошла вчера вечером, 20 мая, около 20:20, на 14-м км автодороги Базарный Карабулак – Свободный. Мужчина 62 лет, управляя автомобилем Hyundai Accent, потерял контроль над транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки, 51-летний пассажир и его 50-летняя супруга получили различные телесные травмы и погибли на месте. Обстоятельства аварии выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кузбассе два человека погибли в ДТП с лосем
Видео смертельного ДТП в Челябинске появилось в Сети

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017