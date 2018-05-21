Прямой эфир

Каннское жюри сочло фильм «Лето» недостаточно серьезным для призов

0
Фото: WDSSPR
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм «Лето» российского режиссера Кирилла Серебренникова был воспринят жюри Каннского кинофестиваля как недостаточно серьезный для призов, считает кинокритик Кирилл Разлогов.

«Фильм Серебренникова восприняли как довольно легкую картину, изящную, тонкую, но в общем недостаточно серьезную для приза фестиваля», — цитирует эксперта ТАСС.

Разлогов отметил, что в целом распределение призов фестиваля было довольно предсказуемым.

Тем не менее, фильм Серебренникова не остался без призов. Награду за лучший саундтрек Каннского кинофестиваля получил российский музыканты Роман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов за музыку к картине.

Фильм «Лето» рассказывает о жизни рок-музыкантов в Советском Союзе. Картина сделана в черно-белом формате, роль Виктора Цоя сыграл корейский актер Тео Ю, Билык перевоплотился в Майка Науменко.

71-й Каннский кинофестиваль проходил 8-19 мая. Главный приз получил фильм «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Корээда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кинокритик из РФ считает «Лето» незаслуженно обойденным в Каннах
Каннское жюри присудило приз за лучшую режиссуру фильму «Донбасс»

 


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017