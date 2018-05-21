Каннское жюри сочло фильм «Лето» недостаточно серьезным для призов

Фильм «Лето» российского режиссера Кирилла Серебренникова был воспринят жюри Каннского кинофестиваля как недостаточно серьезный для призов, считает кинокритик Кирилл Разлогов.

«Фильм Серебренникова восприняли как довольно легкую картину, изящную, тонкую, но в общем недостаточно серьезную для приза фестиваля», — цитирует эксперта ТАСС.

Разлогов отметил, что в целом распределение призов фестиваля было довольно предсказуемым.

Тем не менее, фильм Серебренникова не остался без призов. Награду за лучший саундтрек Каннского кинофестиваля получил российский музыканты Роман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов за музыку к картине.

Фильм «Лето» рассказывает о жизни рок-музыкантов в Советском Союзе. Картина сделана в черно-белом формате, роль Виктора Цоя сыграл корейский актер Тео Ю, Билык перевоплотился в Майка Науменко.

71-й Каннский кинофестиваль проходил 8-19 мая. Главный приз получил фильм «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Корээда.



