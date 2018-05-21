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Восточный скоростной диаметр построят в Петербурге к 2022 году

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Фото: ТАСС/Пименов Роман
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К концу 2022 года в Петербурге должно быть завершено строительство Восточного скоростного диаметра (Широтной скоростной магистрали). Сейчас идет проектирование первого этапа объекта — от Западного скоростного диаметра до Витебского проспекта.

Специалисты провели трассировку с учетом инженерных коммуникаций и жилых зданий. При составлении проекта были учтены интересы всех сторон и выработаны варианты решения всех возможных проблем, отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Территорию начнут готовить к строительству этой осенью. Тогда же начнется процесс приобретения прав на земельные участки. Проект первого этапа строительства должен быть готов к маю 2019 года. После этого будет объявлен открытый конкурс на его реализацию. Концессионное соглашение, как ожидается, будет заключено осенью следующего года.

Как отмечает телеканал «78», пока остается нерешенным вопрос того, как Восточный скоростной диаметр будет проходить через Неву: один вариант предполагает строительство моста, другой — прокладку тоннеля.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Большой порт Петербурга могут вынести за черту города. Власти объясняют это необходимостью порта развиваться и наращивать мощности.

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