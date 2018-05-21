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Минобороны РФ обвинило США в нарушении договора о РСМД

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США продолжают производить запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты, заявил начальник Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его данным Пентагон для отработки элементов системы ПРО используют ракеты-мишени, имитирующие баллистических ракеты средней и меньшей дальности, в частности Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM и другие.

«Производство таких ракет и последующее выполнение пусков с целью летной отработки этих ракет запрещены Договором о РСМД», — сказал Рыжков в интервью «Красной звезде».

Он добавил, что данные ракеты в зависимости от комплектации могут использоваться как боевые баллистические ракеты.

Подписанный в декабре 1987 года  ДРСМД запрещает США и России иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.

В марте текущего года посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону о соблюдении ДРСМД.

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