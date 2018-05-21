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Около 60 пляжей откроются в Курской области этим летом

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В Курской области этим летом будет действовать 58 организованных мест отдыха у воды. Инспекторы ГИМС ГУ МЧС по области уже начали выезжать в районы региона для проверки готовности официальных пляжей к открытию.

Как сообщает «Курская правда» со ссылкой на ведомство, к таким местам предъявляются определенные требования. Так, дно водоема должны обследовать водолазы на предмет отсутствия мусора. Спасатели, которые будут дежурить на пляже, должны пройти специальное обучение и иметь снаряжение и плавсредства.

Безопасная зона акватории должна быть обозначена буйковыми ограждениями. Место для отдыха и купания детей необходимо обустроить отдельно. Кроме того, сотрудники пляжа обязаны иметь специально укомплектованную аптечку и помещение для оказания медицинской помощи.

На данный момент из 58 запланированных к открытию пляжей проверку прошли 11. Серьезных недостатков при их оборудовании не найдено, они готовы к встрече отдыхающих. Планируется завершить проверку 29 мая — тогда будут проинспектированы пляжи Курска.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Татарстане начал работать мусульманский пляж. Он организован на набережной «Камское море».

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