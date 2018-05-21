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Кадыров посоветовал «не переводить стрелки» на ИГ после атаки на храм в Грозном

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал «не переводить стрелки» на террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) после нападения на храм в Грозном.

Он усомнился в том, что боевики этой организации стоят за произошедшим. По словам политика, ИГ, которое практически разгромлено, все чаще пытается приписать себе те или иные события, чтобы «внушить обывателю», что группировка «до сих пор всесильна».

По мнению Кадырова, если все приписывать этой террористической организации, то можно увести «расследование в сторону от реальных покровителей».

«Я не говорю, что его сторонники не стали бы отдавать приказ на столь бесчеловечную акцию, но в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Ранее Кадыров заявил, что боевики получили приказ из одной из западных стран.

19 мая группа вооруженных злоумышленников напала на храм Архангела Михаила в Грозном. В результате инцидента погибли двое полицейских и один мирный житель, еще два сотрудника правоохранительных органов были госпитализированы. Четверых боевиков ликвидировали на месте, их личности установлены.

20 мая ресурс SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористических группировок, сообщил, что ответственность за атаку на храм взяла на себя ячейка ИГ — «Вилаят Кавказ».

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