На 104-году жизни в США скончалась актриса Патриша Моррисон

Популярная американская актриса мюзикла и кино Патриша Моррисон скончалась в США в возрасте 103 лет. Как сообщает издание The New York Times, ссылаясь на близкого друга семьи, смерть наступила в результате естественных причин.

Патриша Моррисон дебютировала в кино в 1933 году, а в 1938 подписала контракт с одной из крупнейших киностудий Голливуда Paramount Pictures. Наибольшую популярность кинозвезде принесла роль Хильды Кортни в картине «Шерлок Холмс. Прелюдия к убийству», она также известна своей ролью в бродвейском мюзикле «Целуй меня, Кэт», который вышел в 1948 году.

По данным агентства ТАСС, актриса не были никогда замужем и не оставила наследников, ее последней ролью стал эпизод в комедийном сериале «Веселая компания» в 1989 году.