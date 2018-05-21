В ЛДПР предложили выдавать ипотеку с 14 лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить выдачу ипотеки россиянам с 14 лет с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду.

«Данный механизм позволит к 25–30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью», — цитирует его «РИА Новости».

Власов добавил, что в отличие от обычной ипотеки, платежи должны идти на погашение основной суммы, а не процентов по кредиту.

Механизм реализации данной программы он предложил возложить на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Центральный банк.

5 мая на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект постановления правительства, уточняющий правила получения льготной ипотеки семьями с детьми, подготовленный Минфином.

В документе отмечается, что субсидия полагается семье, даже если второй, третий или четвертый ребенок родились в последний день действия льготной программы — 31 декабря 2022 года.