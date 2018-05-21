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В Австралии назвали причину невозможности отказа от ядерного оружия

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Несмотря на разрушительную мощь ядерного оружия, оно позволяет держать конфликты между странами в ограниченных масштабах, что говорит об определенной «пользе» ядерных бомб. Такое мнение высказал журналист издания Contra Magazin Марко Майер.

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По его словам, если бы Россия и Китай не обладали ядерным оружием, то США и их союзники давно бы напали и развязали войну.

«Без ядерных бомб Индия и Пакистан уже давно бы друг друга уничтожили, и Израиль бы без этого оружия, вероятно, больше не существовал бы», –– пишет Майер.

Он подчеркивает, что на основании этого в мире должен прозвучать лозунг «Ядерное оружие для всех». Тогда, полагает журналист, вероятность войн стала бы минимальной.

«Стало бы меньше стычек на границах некоторых стран. И крупные столкновения были бы маловероятными. И даже американцы больше не смогли бы вторгнуться в какую-либо страну», –– заключил Майер.

Эксперты отмечают, что в последние годы угроза начала ядерной войны в мире возросла. Так, в январе стрелки символических часов Судного дня, которые отсчитывают время до глобальной ядерной катастрофы, переместились на 30 секунд вперед до 23:58.

8 мая сообщалось, что американский профессор оценил последствия возможного ядерного удара РФ по США.

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